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إيران تجهّز صواريخها في قواعد تحت الأرض في جميع المدن!

31
MARCH
2025
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أفادت صحيفة طهران تايمز، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن إيران وضعت صواريخها في منصات الإطلاق في جميع المدن التي تضم قواعد تحت الأرض، تحسباً لأي تصعيد عسكري مع الولايات المتحدة.

ونشرت الصحيفة، امس الأحد، على صفحتها الرسمية في منصة "إكس"، تقريراً جاء فيه: "تشير معلومات حصلت عليها طهران تايمز إلى أن الصواريخ الإيرانية قد تم تحميلها في منصات الإطلاق في جميع المدن التي تضم قواعد تحت الأرض، وهي جاهزة للإطلاق. وإن فتح صندوق باندورا (صندوق الشرور) سيكلف الحكومة الأميركية وحلفاءها ثمناً باهظاً".

يأتي هذا التطور وسط تصاعد التوتر بين طهران وواشنطن، حيث لوّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال مقابلة مع قناة إن بي سي نيوز، بشن "قصف لم يسبق له مثيل" ضد إيران، إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد بشأن الملف النووي الإيراني.

في المقابل، أكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، أن طهران رفضت الرد على رسالة ترامب بإجراء مفاوضات مباشرة حول برنامجها النووي، مشيراً إلى أن الحوار مع واشنطن ممكن فقط عبر وساطة دول ثالثة.

وكان ترامب قد أعلن في بداية آذار الجاري، أنه بعث برسالة إلى المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، عبّر فيها عن رغبته في التوصل إلى اتفاق مع طهران حول الملف النووي، لكن الرد الإيراني جاء حاسماً برفض أي محادثات مباشرة، ما يعكس استمرار الجمود في المفاوضات بين الطرفين.

وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة من التصعيدات، بما في ذلك العقوبات الأميركية المشددة على طهران، والضغوط الدولية المتزايدة على إيران للحد من أنشطتها النووية والصاروخية، فضلاً عن المناوشات المستمرة في الشرق الأوسط بين القوات الأميركية والفصائل المدعومة من إيران.

 

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