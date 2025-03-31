عمرها حوالي قرنين.. قطع شجرة تاريخية في البيت الأبيض وترامب يكشف السبب

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قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، إنه سيجري قطع شجرة يبلغ عمرها حوالي قرنين من الزمان من أرض البيت الأبيض بسبب تدهور حالتها.

وتقف شجرة الماغنوليا بالقرب من الرواق المنحني على الجانب الجنوبي من المبنى. وهو المكان الذي غالبا ما يجري فيه استقبال القادة الأجانب في الزيارات الاحتفالية، وهو المكان الذي يغادر منه الرئيس إلى المروحية "مارين وان".

ووفقا لموقع إدارة المتنزهات الوطنية على الإنترنت، "تخبرنا الروايات الموروثة" أن الرئيس أندرو جاكسون أحضر بذور الشجرة من منزله بالقرب من ناشفيل بولاية تينيسي. ويبدو أنها زرعت تكريما لزوجته راشيل، التي توفيت قبل فترة وجيزة من توليه منصبه في عام 1829.

وكتب ترامب على منصته الخاصة للتواصل الإجتماعي"تروث سوشيال": "الأخبار السيئة هي أن كل شيء يجب أن يمضي إلى نهايته، وهذه الشجرة في حالة مزرية، وهي تشكل خطرا كبيرا على السلامة، عند مدخل البيت الأبيض، لا أقل من ذلك، ويجب إزالتها الآن".

وأضاف: "ستجرى هذه العملية الأسبوع المقبل، وسيجري استبدالها بشجرة أخرى جميلة جدا".

وقال ترامب إن خشب الشجرة "قد يستخدم لأغراض أخرى سامية ونبيلة".