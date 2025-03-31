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الشرق الأوسط السعودية: ترمب يتوعد إيران بـ«قصف غير مسبوق»

31
MARCH
2025
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الشرق الأوسط السعودية: لندن - واشنطن: 

هدّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران بـ«قصف غير مسبوق» وتشديد الضغوط على اقتصادها، إذا لم تتوصل إلى اتفاق مع الولايات المتحدة يضمن عدم تطويرها سلاحاً نووياً.

 

وقال ترمب، في مقابلة هاتفية مع شبكة «إن بي سي»: «إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، فسيكون هناك قصف لم يروا مثله من قبل، لكن هناك احتمالاً، إذا لم يتوصلوا إلى اتفاق، أن أفرض عليهم رسوماً جمركية ثانوية مثلما فعلت قبل 4 سنوات».

 

وأشار إلى أن هناك «محادثات مستمرة» بين المسؤولين الأميركيين والإيرانيين.

 

من جانبها، قالت طهران على لسان الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان إنها ترفض المفاوضات المباشرة مع الولايات المتحدة بشأن برنامجها النووي، لافتاً إلى أن الردّ الذي أرسلته طهران عبر عمان يؤكد استعدادها لمفاوضات غير مباشرة.

 

وقال إن «سلوك الولايات المتحدة يحدد مسار المفاوضات غير المباشرة».

الشرق الأوسط
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