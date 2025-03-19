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رغوة غامضة بشواطئ أستراليا.. تصيب راكبي الأمواج بالإعياء

19
MARCH
2025
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أغلقت ولاية أسترالية، اليوم الثلاثاء، بشكل مفاجئ اثنين من شواطئها بعد أن غطتها رغوة تميل للصفرة وسط وجود لأسماك نافقة، مع ورود بلاغات من راكبي الأمواج بشعورهم بالإعياء.
 
في التفاصيل، ظهرت رغوة غامضة على شواطئ في جنوب أستراليا، وتسببت بمرض أكثر من 100 شخص من راكبي الأمواج. بحسب قناة 9news.
 
كما ظهرت لدى راكبي الأمواج وغيرهم من المصطافين على شواطئ وايتبينجا وبارسونز، الواقعة بالقرب من مدينة فيكتور هاربور، أعراض تشبه رد الفعل التحسسي مثل حكة في العين وتدهور في الرؤية وسعال وصعوبة في التنفس.
 
 
بدوره، قال راكب الأمواج أنتوني رولاند "كانت هناك رغوة صفراء كثيفة على الشاطئ وخطوط مد وجزر خضراء داكنة. ولاحظتُ أنواعا مختلفة من الأسماك الميتة، بما في ذلك بعض تنانين البحر".
 
وقال سام جيلارد، المسؤول العلمي الأول لدى هيئة حماية البيئة في جنوب أستراليا، إنه يشتبه في تكاثر طحالب دقيقة نتيجة الظروف الجوية غير المعتادة، مما أصاب المرتادين والحياة البحرية بالأمراض، إضافة إلى تكوين رغوة غريبة غطت مئات الأمتار (الياردات) من السواحل.
 
"مثير للقلق"
كما قال لهيئة الإذاعة الأسترالية: "إنه لأمر مثير للقلق البالغ".
 
وأضاف: "أمر غير معتاد بمثل هذا النطاق. وفي هذا الوقت من العام، عندما تتغير الظروف الجوية، يحدث أحيانا تكاثر محدود للطحالب، ولكن شيئا بهذا الحجم هو بالتأكيد أمر غير عادي نوعا ما".
 
لكن متحدث باسم وكالة حماية البيئة قال "يُعتقد أن سبب هذه الظاهرة قد يكون ازدهار الطحالب الدقيقة الناجم عن ارتفاع درجات الحرارة، وركود المياه، وموجة الحر المستمرة. درجات حرارة المياه حاليا أعلى من المعدل".
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