الشرق الأوسط السعودية: الحوثيون يعلنون استهداف «ترومان» وقطع أخرى للمرة الرابعة

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الشرق الأوسط السعودية: صنعاء-

قال متحدث عسكري باسم جماعة الحوثي اليمنية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء إن الجماعة هاجمت حاملة الطائرات الأميركية «هاري ترومان» وعددا من القطع الحربية في البحر الأحمر بعدد من الصواريخ المجنحة والطائرات المسيرة.

وأضاف في بيان أن الهجوم جاء بعد رصد «تحركات عسكرية معادية في البحر الأحمر استعدادا لشن هجوم جوي واسع»، مشيرا إلى أن استهداف حاملة الطائرات الأميركية هو الرابع خلال 72 ساعة. وبدأت الولايات المتحدة يوم السبت شن ضربات تستهدف جماعة الحوثي بعدما أعلنت الجماعة المتحالفة مع إيران أنها ستستهدف مجددا السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر وبحر العرب.

وقال مسؤولون أميركيون إن الضربات ستستمر أياما وربما أسابيع إذا لم تتوقف هجمات الحوثيين على حركة الشحن في البحر الأحمر.

وقال المتحدث الحوثي في البيان إنه سيتم «تصعيد العمليات العسكرية» ضد إسرائيل ما لم يتوقف الهجوم على غزة ويرفع الحصار عنها.

وأفادت قناة (المسيرة) التلفزيونية التابعة لجماعة الحوثي بأن غارات أميركية استهدفت أمس الثلاثاء محافظتي صعدة وحجة في شمال غرب اليمن، ومحافظة الحديدة في الغرب.