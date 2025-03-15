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بـ24 ساعة.. ترامب يتحدث عن إنهاء حرب أوكرانيا!

15
MARCH
2025
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في تصريح نادر، أقر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الجمعة، بأنه كان "ساخرا بعض الشيء" عندما زعم خلال حملته الانتخابية أنه سيتمكن من حل الحرب بين روسيا وأوكرانيا في غضون 24 ساعة، حتى قبل توليه منصبه.

وخلال مقابلة مع برنامج "فول ميجر" التلفزيوني، تلقى ترامب سؤالا حول تعهده السابق بإنهاء النزاع سريعا، خاصة أن الحرب لا تزال مستمرة بعد مرور 54 يوما على توليه الرئاسة.

وفي مقطع فيديو تم بثه قبل عرض الحلقة المقرر إذاعتها يوم الأحد، قال ترامب: "حسنا، لقد كنت ساخرا بعض الشيء عندما قلت ذلك، ما أعنيه حقا هو أنني أود حل المشكلة وسأقوم بذلك. أعتقد أنني سأنجح".

وعند سؤاله عن خطته في حال رفض الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وقف إطلاق النار في الحرب التي اندلعت قبل ثلاثة أعوام، قال ترامب: "سيكون ذلك خبرا سيئا لهذا العالم، لأن العديد من الناس يموتون".

لكنه أضاف بثقة: "لكنني أعتقد أنه سيوافق، أعتقد هذا حقا. أعتقد أنني أعرفه جيدا، وأعتقد أنه سيوافق".

تصريحات ترامب تعيد الجدل حول مدى قدرته على التأثير في الأزمة الأوكرانية، خاصة مع استمرار المعارك وسعي الإدارة الأميركية لإيجاد حلول دبلوماسية تنهي النزاع المستمر.

 

 

 

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