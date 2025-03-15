بالفيديو - صحافية تلطم وجه ترامب بالميكروفون.. هذا ما قاله لها!

A + A -

شغل مشهد عفوي للرئيس الأميركي دونالد ترامب، خلال حديثه مع الصحافيين أمس الجمعة في قاعدة أندروز بولاية ميرلاند، اهتمام الأميركيين، إذ انتشر الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيديه ومعارضيه.

لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وأظهر المقطع ترامب وهو يتحدث عن الوضع في غزة ووساطة بلاده بين روسيا وأوكرانيا، قبل أن تفاجئه صحافية بضربة غير مقصودة من ميكروفون على فمه. وعلى الرغم من استغرابه في البداية، سارع إلى التعامل مع الموقف بروح الدعابة قائلاً: "ستشتهرين الليلة وتصبحين قصة كبيرة"، في إشارة إلى أن المقطع سينتشر على نطاق واسع.



لمشاهدة الفيديو اضغط هنا

وتُعرف علاقة ترامب بالصحافة بتوترها في كثير من الأحيان، حيث لا يتوانى عن انتقاد الإعلام الأميركي، معتبراً أنه منحاز ضده، كما أنه عُرف بمواقفه الحادة تجاه بعض الصحافيين. ومع ذلك، يظهر في مؤتمراته الصحافية بنشاط واضح ويحرص على إطلاق التعليقات الساخرة والممازحة.