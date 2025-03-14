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للمرة الثانية في أسبوع.. إطلاق نار على معرض لسيارات "تسلا"

14
MARCH
2025
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تعرض معرض لسيارات تسلا في ولاية أوريغون الأمريكية لإطلاق نار يوم الخميس للمرة الثانية خلال أسبوع.
 
وفي حوالي الساعة 4:15 صباح يوم الخميس (11:15 بتوقيت غرينتش)، تم إطلاق أكثر من عشر طلقات نارية حول وكالة السيارات الكهربائية في ضاحية تيغارد في بورتلاند، وفقا لإدارة شرطة تيغارد.
 
وقالت الشرطة إن إطلاق النار تسبب في أضرار جسيمة للسيارات ونوافذ صالة العرض، ولم يصب أحد بأذى.
 
ووقع إطلاق نار مماثل في 6 مارس في نفس الموقع.
 
وأفادت الشرطة بأنها تواصل العمل مع الشركاء الاتحاديين في مكتب التحقيقات الاتحادي ومكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات للتحقيق بشكل شامل.
 
وتم استخدام كلب كشف متفجرات تابع لمكتب الكحول والتبغ والأسلحة النارية والمتفجرات بعد كلا الحادثين للمساعدة في البحث عن أظرف الرصاص، حسبما ذكرت الشرطة.
 
وكانت تسلا هدفا للمظاهرات وأعمال التخريب في الولايات المتحدة وأماكن أخرى هذا العام.
 
واحتج الناس على "وزارة كفاءة الحكومة"، التي يتولاها إيلون ماسك وتسعى لتقليص حجم الحكومة الاتحادية.
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