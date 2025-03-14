حريق بطائرة بعد هبوطها.. والركاب وقفوا على الجناح!

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اشتعلت النيران في طائرة تابعة للخطوط الجوية الأميركية، بعد هبوطها على مدرج في مطار دنفر الدولي في كولورادو (وسط)، وفقا لصور نُشرت على شبكات التواصل الاجتماعي.



وأظهرت الصور الطائرة وقد غلفها الدخان وركابا يقفون على أحد جناحيها في انتظار المساعدة.



وقالت شركة الخطوط الجوية الأميركية وهيئة تنظيم الطيران الأميركية التي تدير حركة الطيران، في بيانين منفصلين نقلتهما وسائل إعلام محلية، إنه تم تحويل مسار الطائرة إلى دنفر بعد تعرضها لمشكلات في المحرك.



وقالت شركة الطيران في بيانها الذي نقلته محطة تلفزيون دنفر "كاي دي في آر"، "لقد نزل جميع الركاب البالغ عددهم 172، وستة من أفراد الطاقم، ويجري نقلهم".



وكان مقررا أن تطير الطائرة من كولورادو سبرينغز إلى دالاس فورت وورث في تكساس، وفقا للمحطة المحلية.