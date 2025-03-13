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علقت في سيارتها لأيام .. أميركية تنجو من الموت بأعجوبة

13
MARCH
2025
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نجت امرأة من لاية إنديانا الأميركية كانت عالقة في سيارتها لمدة نحو أسبوع بعد حادث مروري، حيث تمكنت من البقاء على قيد الحياة من خلال شرب الماء من جدول صغير قبل أن يتم العثور عليها وإنقاذها، وفقا للسلطات.
 
وذكر شانون كوثران، مسؤول شرطة مقاطعة نيوتن، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي، أن رجلا كان يقوم بتشغيل معدات الصرف الصحي لاحظ سيارة المرأة التي تدعى بريونا كاسل على الطريق يوم الثلاثاء بالقرب من بلدة بروك في إنديانا.
 
وأبلغ الرجل مشرفه، وعندما توجها إلى السيارة، وجدا كاسل بداخلها، واعية وقادرة على الكلام، بحسب مسؤول الشرطة.
 
وتم استدعاء فرق إنقاذ متعددة، حيث تم استخراج كاسل "41 عاما" وهي من بلدة ويتفيلد في إنديانا، ونقلت جوا إلى مستشفى في شيكاغو.
 
وكانت عائلة كاسل قد أبلغت عن اختفائها قبل أيام، وفقا لمسؤول الشرطة.
 
وأوضح والدها، دلمار كالدويل، في تصريح لـ"إيه بي سي نيوز" أن الحادث وقع ليل الخميس عندما غلبها النعاس أثناء القيادة فانحرفت عن الطريق وسقطت في حفرة.
 
وقال كالدويل إن ابنته تعرضت لإصابات في ساقيها ومعصمها، كما تم العثور على هاتفها تحت المقعد الأمامي للراكب.
 
وأضاف: "كانت عالقة في السيارة وغير قادرة على الخروج، لكنها تمكنت من الوصول إلى المياه من داخل السيارة".
 
وأوضح أنها استخدمت ملابسها لتغمسها في الماء ثم تعصرها في فمها للشرب.
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