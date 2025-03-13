تحذير لمستخدمي "نتفليكس"..!

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انتشرت في الآونة الأخيرة عملية احتيال عبر البريد الإلكتروني تستهدف مستخدمي "نتفليكس".

وتبدو عملية الاحتيال من خلال وصول رسالة إلى المستخدمين تظهر كأنها رسمية من الشركة، وتفيد بأن حساباتهم قد تم تعليقها، مع ادعاء زائف بأن الطريقة الوحيدة لاستعادة الوصول هي تحديث تفاصيل الدفع الخاصة بهم.

وبعد ذلك يتم توجيه المستلمين إلى رابط في البريد الإلكتروني يقودهم إلى صفحة تسجيل دخول مزيفة تشبه بشكل كبير صفحة "نتفليكس" الرسمية وهناك، يُطلب من الضحايا تقديم معلومات حساسة مثل اسم المستخدم وكلمة المرور، العنوان، وتفاصيل الدفع.

ويقول الدكتور محمد محسن رمضان، مستشار الأمن السيبراني ومكافحة الجرائم الإلكترونية، لـ "العربية.نت" إن هذا النوع من الاحتيال أصبح أكثر تطورًا بفضل تقنيات الذكاء الاصطناعي، التي مكنت المحتالين من استهداف عدد أكبر من المستخدمين بسرعة أكبر.

وتابع الخبير المصري: "يستغل المحتالون الذكاء الاصطناعي وحيل الهندسة الاجتماعية لإنشاء صفحات تسجيل دخول مزيفة بشكل سريع وسهل لخداع المستخدمين"، مضيفا "أن المحتالين يعتمدون على الهندسة الاجتماعية. لخلق شعور بالإلحاح لدى الضحايا، ما يدفعهم إلى اتخاذ خطوات غير مدروسة بسرعة، مثل إدخال تفاصيل حساباتهم الشخصية بدون التحقق من المصدر".

وينصح الخبير المصري المستخدمين ويطالبهم باليقظة والابتعاد عن النقر على الروابط المشبوهة في رسائل البريد الإلكتروني، وأن يتأكدوا دائمًا من صحة الرسائل الواردة قبل تقديم أي بيانات شخصية.

وشدد الخبير على التحذير من عمليات الاحتيال عبر البريد الإلكتروني تستهدف مستخدمي "نتفليكس"، مطالبا إياهم بالحذر من تقديم أي معلومات شخصية أو كلمات سر عبر أي روابط أو رسائل.