سيدة مجهولة تركت بعد وفاتها 1.8 مليون دولار لأعمال الخير

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فوجئ مجتمع محلي صغير في أحد أرياف مقاطعة انجلترا في بريطانيا بهبوط 1.4 مليون جنيه استرليني (1.8 مليون دولار) لاستخدامها في الأعمال الخيرية، وذلك بعد وفاة سيدة عجوز كانت تقطن في دار المسنين ولم يكن أحد يتوقع بأنها تملك أي شيء من المال، حتى إنها دُفنت في قبر مجهول لا يمكن الاستدلال عليه الآن.

وفي التفاصيل التي انفردت بنشرها جريدة "Metro" البريطانية، واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد توفيت السيدة العجوز هيلدا ليفي بدار رعاية المسنين في بلدة "وايتستابل" الساحلية الواقعة في جنوب شرق انجلترا عام 2022 عن عمر يناهز 98 عاماً، وتم دفنها هناك في قبرٍ مجهول بعد أن تبين أنها لم تتزوج في حياتها ولم تُنجب أبناءً وليس لها أي أقارب لتولي رعايتها وتشييعها عند وفاتها.

لكن ليفي تركت وراءها ثروة مالية لم تكن متوقعة تبلغ 1.4 مليون جنيه استرليني، وهي الثروة التي انتهت إلى المجتمع المحلي في تلك البلدة الصغيرة، حيث سيتم إنفاقها في أعمال عامة وأعمال خيرية.

ويقول تقرير جريدة "مترو" إن حياة السيدة هيلدا ليفي كانت محاطة بالغموض، ولا يُعرف عنها سوى القليل حيث إنها لم تتزوج ولم تنجب أطفالاً، وعاشت في منزل في المدينة الساحلية بعد أن كانت تستأجر شقة في العاصمة لندن. وبعد وفاتها، صُدم السكان المحليون عندما أدركوا أنها تركت أكثر من مليون جنيه إسترليني لإنفاقها في مشروعات محلية.

وكتبت ليفي وصيتها عام 1982، وتم التحقق من صحتها في ذلك الوقت من خلال محامي "وايتستابل" السابق إي إيه بارتون.

وبعد وفاتها، صدرت تعليمات لهم بتوزيع ثروتها على العديد من القضايا والجمعيات الخيرية المحلية، وكانت إحداها رابطة أصدقاء مستشفى كنت وكانتربري التي تلقت مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني.

وتم ترك نفس المبلغ لجمعية (Age UK)، وهي منظمة خيرية كبرى تعمل على مساعدة كبار السن وتقديم الرعاية لهم في كافة أنحاء بريطانيا، بينما تم توريث مستشفى مورفيلدز للعيون في لندن وجمعية أصدقاء وايتستابل للرعاية الصحية 200 ألف جنيه إسترليني لكل منهما.

وكانت ثروة هذه الآنسة بمثابة مفاجأة لجارتها كارول موت، التي قالت: "بالحكم على المظهر، لم نكن لنتخيل أبداً أنها كانت ثرية للغاية ولكن من الجيد أن نعرف أنها تركت أموالها في النهاية للعديد من القضايا الخيرية".

وقالت لويز كولمان، رئيسة جمعية أصدقاء كنت وكانتربري: "إنه مبلغ ضخم من المال بالنسبة لنا وأكبر هدية إرث على الإطلاق في تاريخنا الممتد 70 عاماً".

وقالت جمعية أصدقاء ويتستابل للرعاية الصحية: "لم نكن نعرف هيلدا، لكن كرمها سيحسن بشكل كبير العلاج للمرضى". وأضافت أنها ستستخدم هذاالتبرع لشراء جهاز أشعة سينية جديد لمركز طبي.

وأضافت رئيسة الجمعية جورجينا بيكر: "ليس لدينا أي فكرة عن هوية الآنسة ليفي لكن كرمها سيجلب فوائد ضخمة للمرضى. نحن ممتنون للغاية لهديتها، وهي مذهلة ومساعدة كبيرة لجمعية خيرية مثل جمعيتنا".