توصيات وليست قرارات.. أول توجيه من ترامب بشأن صلاحيات ماسك

A + A -

كشفت صحيفة بوليتيكو، الخميس، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، قال لأعضاء إدارته، الخميس، إن الملياردير إيلون ماسك الذي يشغل منصب مستشار في وزارة الكفاءة الحكومية، مخول بإصدار توصيات فقط وليست قرارات أحادية الجانب.

وبحسب الصحيفة فقد استدعى ترامب مجلس الوزراء شخصيا، الخميس، لتقديم رسالة مفادها: "أنتم مسؤولون عن وزاراتكم، وليس إيلون ماسك".

وفقا لمسؤولين في الإدارة، أخبر ترامب كبار أعضاء إدارته أن ماسك مخول بتقديم توصيات إلى الأقسام ولكن ليس إصدار قرارات أحادية الجانب بشأن التوظيف والسياسة. وكان ماسك موجودا أيضا في الغرفة.

جاء الاجتماع بعد سلسلة من عمليات الفصل الجماعي والتهديدات لموظفي الحكومة من ماسك، مما خلق حالة من عدم اليقين على نطاق واسع في جميع أنحاء الحكومة الفيدرالية وقوتها العاملة.

وبحسب الصحيفة تمثل رسالة الرئيس أول خطوة مهمة لتضييق نطاق تفويض ماسك، فوفقا للإرشادات الجديدة لترامب، يجب أن تلعب وزارة كفاءة الحكومة وموظفوها دورا استشاريا ولكن يجب على أمناء مجلس الوزراء اتخاذ القرارات النهائية بشأن الموظفين والسياسة ووتيرة التنفيذ.

ونقلت بوليتيكو عن مصدر مطلع، قوله إن ماسك أقر بأن وزارة كفاءة الحكومة ارتكبت بعض الأخطاء وهي الرسالة التي شاركها في وقت سابق من هذا الأسبوع مع أعضاء الكونغرس.

وأكد ترامب أنه يريد الاحتفاظ بالأشخاص الجيدين في الحكومة وعدم طرد العمال الفيدراليين القادرين بشكل جماعي، لكن إدارته طردت في الأسابيع الأخيرة عشرات الآلاف من العاملين الفيدراليين عبر العديد من الوكالات في سلسلة من عمليات الفصل الشامل.