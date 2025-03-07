إحتجزته عارياً على شرفتها.. فمات!

A + A -

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------





اتُهمت امرأة يابانية باحتجاز شريكها عارياً على شرفتها في ليلة باردة منتصف شتاء 2022، ما أدى إلى وفاته بسبب انخفاض حرارة الجسم، وفق ما أعلنت الشرطة اليابانية.

وقالت الشرطة في منطقة ناغاساكي جنوبي البلاد إن المرأة البالغة 54 عاما اتُهمت بالاعتداء والاحتجاز المميت بعد وفاة شريكها الذي كانت تعيش معه.

وأوضح الشرطي ماسافومي تانيغاوا أنه في شباط 2022، "أمرت المتهمة الضحية بالخروج إلى الشرفة وهو عارٍ، واحتجزته هناك".

وأضاف أنه عندما وصلوا إلى مكان الحادث بعد مكالمة طوارئ، عثرت الشرطة على الرجل البالغ 49 عاما "وقد شارف على الموت" في إحدى الغرف، قبل أن يتوفى بعد وقت قصير بسبب انخفاض حرارة الجسم.

وأفادت صحيفة "ماينيتشي" اليابانية بأن الحرارة الخارجية وصلت إلى 3,7 درجات مئوية في تلك الليلة.

الى ذلك نفت المرأة الخمسينية هذه الاتهامات وقالت للشرطة إنها "لم تفعل شيئا" بحسب الصحيفة. وكانت في الماضي هاجمت شريكها بسكين، ما أدى إلى إصابته في أنفه.