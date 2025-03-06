ضابط سابق يُعلن إنشاء «المجلس العسكري لتحرير سوريا»

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انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي بيان منسوب إلى الضابط في جيش النظام السابق، العميد الركن غياث سليمان دلا، يعلن فيه «إنشاء وانطلاق المجلس العسكري لتحرير سوريا»، بعد «هجوم موحّد» على قوات لـ«الأمن العام» في محافظة اللاذقية، أسفر عن مقتل أكثر من 10 عناصر.

ووفق «البيان الرقم 1»، يهدف المجلس إلى «تحرير كامل التراب السوري من جميع القوى المحتلة الإرهابية»، و«إسقاط النظام القائم وتفكيك أجهزته القمعية الطائفية المَقيتة».

ودعا البيان السوريين من مختلف الطوائف والمناطق والأعراق إلى «الانضمام إلى صفوفنا والوقوف معنا في هذه المرحلة التاريخية»، والمجتمع الدولي إلى «دعم إرادة المجتمع السوري في التحرر من الظلم والاستبداد المقنّع بمصطلحات فضفاضة عليه».

وكانت اشتباكات عنيفة قد اندلعت في ريف اللاذقية اليوم، بعد هجوم من «موالين للرئيس السابق بشار الأسد» على قوات لـ«الأمن العام»، ما أسفر عن مقتل 16 عنصراً، وفق «المرصد السوري».