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700 دبلوماسي أميركي يحتجون على تفكيك وكالة التنمية

6
MARCH
2025
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كتب مئات الدبلوماسيين بوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية رسالة موجهة لوزير الخارجية ماركو روبيو احتجوا فيها على تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وقالوا إن غيابها يقوض زعامة الولايات المتحدة وأمنها ويترك فراغا ستملأه الصين وروسيا.
 
وفي رسالة من المتوقع تقديمها عبر "قناة المعارضة" الداخلية بالوزارة، والتي تسمح للدبلوماسيين بالتعبير عن المخاوف بشأن السياسة دون الكشف عن هوياتهم، قال الدبلوماسيون إن تجميد إدارة الرئيس دونالد ترامب في 20 يناير جميع المساعدات الخارجية تقريبا يهدد سلامة الدبلوماسيين والقوات الأميركية في الخارج، ويعرض حياة الملايين الذين يعتمدون على المساعدات الأميركية للخطر.
 
ونقلت رويترز عن مسؤول أميركي إن أكثر من 700 دبلوماسي وقعوا على الرسالة.
 
وجاء في الرسالة التي اطلعت رويترز على نسخة منها أن "قرار تجميد وإنهاء عقود المساعدات والدعم الخارجي دون أي مراجعة جادة يقوض شراكاتنا مع حلفائنا الرئيسيين، ويؤدي إلى تقلص الثقة، ويتيح فرصا للخصوم لتوسيع نفوذهم".
 
وأصدر ترامب في إطار أجندته "أميركا أولا" أمرا بوقف مؤقت لمدة 90 يوما لكل المساعدات الخارجية لدى عودته للمنصب في 20 يناير.
 
وأدى الأمر إلى توقف عملياتالوكالة الأميركية للتنمية الدولية في مختلف أنحاء العالم وقوض توفير المساعدات الغذائية والطبية المنقذة للحياة.
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