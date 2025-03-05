أسعار تذاكر الطيران على موعد مع إرتفاع جديد في 2025!

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أفادت شركات الطيران ومحللو الصناعة بأنه من المرجح أن تواصل أسعار السفر الجوي الارتفاع في 2025 بعد الزيادات الكبيرة التي شهدتها العام الماضي. ولفت اتحاد التجزئة البريطاني إلى أنّ التضخم وصل "إلى أعلى نقطة له خلال عام تقريباً، مدفوعاً بارتفاع معدل التضخم في أسعار الغذاء وأسعار السفر الجوي".

وأعلن مكتب إحصاءات العمل الأميركي، في وقت سابق، عن زيادة بواقع 7.3% في أسعار التذاكر لأوروبا لعام 2024، بينما نشرت مفوضية السفر الأوروبية وهيئة "يوريل باس"، في فبراير/ شباط المنصرم، مسحاً يظهر أنه من المرجح أنّ عدد المسافرين من آسيا وأميركا الجنوبية والولايات المتحدة إلى أوروبا سوف يكون أقل من العام الماضي.

وقالت مفوضية السفر الأوروبية و"يوريل باس"، "تظل القدرة على تحمل التكلفة أكبر حاجز أمام السفر الدولي، وهو العائق الذي استشهد به 46% من المشاركين في الاستطلاع الذين لا يخططون لرحلة أوروبية". وفي حين أن الكثيرين في أوروبا وغيرها من القارات قد يبحثون عن خطوط جوية منخفضة التكلفة وعطلات أقرب للوطن، فإنّ أسعارها أيضاً تواجه زيادة حيث تتحدث شركات الطيران عن الحاجة لتغطية التكاليف التشغيلية المتزايدة.

ولفتت شركة "جيت 2" للطيران والسفر ومقرها المملكة المتحدة في 19 فبراير/ شباط إلى ارتفاع التكاليف التشغيلية في قطاعات مثل صيانة الطائرات ورسوم المطارات والوقود.

ويتوقع ارتفاع الطلب على السفر الجوي بعد اتفاق الهند والصين أخيراً على استئناف الرحلات الجوية بين البلدين في وقت قريب جداً، ويبلغ تعداد سكان الدولتين معاً أكثر من ثلاثة مليارات نسمة. وأتفقت الصين والهند أخيراً على إنهاء حظر السفر الجوي المتبادل بينهما والذي جرى فرضه في 2020 بعدما كادتا تدخلان في حرب بشأن الأرض المتنازع عليها في حدودهما بمنطقة الهيمالايا.

وتوقع الاتحاد الدولي للنقل الجوي "إياتا"، في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، ارتفاع أرباح شركات الطيران إلى 36.6 مليار دولار في 2025، مقارنة بنحو 31.5 مليار دولار في 2024. كما يتوقع ارتفاع أعداد المسافرين إلى 5.2 مليارات مسافر.