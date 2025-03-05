أصغر "عميل سري" وجندي حدود.. حكاية طفل ظهر مع ترامب بأول خطاب

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بعدما دخل سيد البيت الأبيض التاريخ في أول خطاب رسمي له في السياسة العامة على أنه الأطول بتاريخ هذا النوع من الخطابات، إذ استمر ساعة و41 دقيقة، لم تتوقف المفاجآت.

ناج من سرطان الدماغ

فقد استغل الرئيس الأميركي دونالد ترامب كلمته أمام جلسة مشتركة للكونغرس أمس الثلاثاء للكشف عن عضو جديد في جهاز الخدمة السرية، وهو طفل ناج من سرطان الدماغ عمره 13 عاما واسمه دي.جيه دانيال.

وقال ترامب إن الصبي، الذي ارتدى زي شرطة هيوستن وجلس مع والده في قاعة مجلس النواب، حلم دائما بأن يصبح شرطيا.

كما تابع وسط تصفيق حار من الحاضرين، أنه في عام 2018 تم تشخيص إصابة دي.جيه بسرطان الدماغ، وقدر الأطباء أنه سيعيش لخمسة أشهر على الأكثر، لكن ذلك كان منذ أكثر من ست سنوات.

وأضاف أنه منذ ذلك الحين، عُين دي.جيه ضابطا فخريا لإنفاذ القانون عدة مرات، قائلاً: "أقسام الشرطة تحبه. والليلة، يا دي.جيه سنقدم لك أعظم شرف على الإطلاق. أطلب من مدير جهاز الخدمة السرية الجديد، شون كوران، أن يجعلك رسميا عميلا بجهاز الخدمة السرية للولايات المتحدة".

فيما اتسعت عينا الصبي من الدهشة وحمله والده.

كما سلمه كوران ما بدا أنها بطاقة اعتماد من الخدمة السرية ورفعها الصبي ليراها الحضور ثم عانق كوران.

خطاب حالة الاتحاد

يشار إلى أنه وعلى وقع التصفيق الحار، دخل الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مبنى الكونغرس ليلقي أول خطاب رسمي له في السياسة العامة.

وقال أمام الحضور من مجلسي النواب والشيوخ، اليوم الأربعاء (مساء الثلاثاء بالتوقيت المحلي) إن "الحلم الأميركي" لا يمكن إيقافه، مردفا "بدأنا أعظم وأنجح عصر في تاريخ أميركا".

أما دستور الولايات المتحدة، فيفرض على الرئيس تزويد الكونغرس بالتحديثات بشأن حالة الأمة، إلا أن هذا الخطاب لا يُصنف على أنه "خطاب حالة الاتحاد".

إذ يسمح خطاب حالة الاتحاد للرئيس عادة بتقديم مراجعة لإنجازاته خلال العام السابق، بينما يستخدم الرئيس الجديد خطاب الجلسة المشتركة للكونغرس من أجل عرض أجندته الأولية للمرحلة المقبلة.