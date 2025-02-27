عصابة تخطف طفلاً وتقطع إصبعه.. لإجبار عائلته على دفع فدية

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ذكر مسؤولون، اليوم الأربعاء، أن شرطة الفلبين تمكنت من استعادة طالب صيني اختطفته عصابة يقودها صينيون والتي قتلت سائقه وقطعت إصبع الطالب في محاولة لإجبار والديه على دفع فدية ضخمة.

وقال وزير الداخلية جونفيك ريمولا، إن الوالدين رفضا طلب الفدية لكن الخاطفين، ومن بينهم رجال شرطة وجنود سابقون في الجيش الفلبيني، تخلوا عن الطالب البالغ من العمر 14 عاماً الليلة الماضية وتركوه في وسط شارع مزدحم في مانيلا الكبرى عندما اقتربت الشرطة من سيارتهم.

وأثار اختطاف الطالب في مانيلا في 20 فبراير، بعد حضوره دروساً في مدرسة بريطانية في مانيلا، حالة من الذعر.

وقال ريمولا للصحافيين، إن أسرة الطالب وزعيم عصابة الخاطفين، وهو صيني، كانا من المشغلين السابقين لمواقع المقامرة المربحة عبر الإنترنت، والتي ازدهرت في عهد الرئيس السابق رودريغو دوتيرتي ولكن أمر بإغلاقها العام الماضي خليفته فرديناند ماركوس الابن.