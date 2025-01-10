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"نبوءة الجحيم".. رجل توقع تفاصيل نهاية لوس أنجلوس بالنيران

10
JANUARY
2025
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كشف الإعلامي الأميركي الشهير جو روغان، عن "نبوءة مرعبة" لخبير حرائق، بشأن الحرائق التي تلتهم أجزاء من مدينة لوس أنجلوس الأميركية الآن.

واندلعت حرائق الغابات عند مشارف لوس أنجلوس ولا تزال خارج السيطرة، وحذرت السلطات من أن هذه الحصيلة مرشحة للارتفاع.

وأتت نيران هذه الحرائق الضخمة التي أججتها رياح عاتية على أكثر من ألف مبنى في ثاني كبرى مدن الولايات المتحدة، وأرغمت عشرات الآلاف على إخلاء منازلهم.

نبوءة الجحيم

خلال برنامجه الشهير "تجربة جو روغان"، قبل بضع أسابيع، قال الأميركي جو روغان إنه التقى في السابق، بخبير حرائق، أخبره بنبوءة خطيرة متعلقة بخطر الحرائق في لوس أنجلوس.

وقال روغان في مقطع انتشر بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام الماضية: "كنت أقدم برنامجا، والتقيت بخبير حرائق، أخبرني بأنه سيأتي يوما ما، ستضرب به الرياح بشكل معين، ولن نستطيع إيقاف النيران أبدا".

وأضاف: "عندها ستحرق ألسنة اللهب المدينة بأكملها، حتى تصل المحيط، والأمر مسألة وقت لا أكثر، وجميع الخبراء يعلمون ذلك".

وقال روغان بذهول: "سألته حينها هل ستحرق الحرائق المدينة بأكملها؟ فأجاب.. نعم".

واعتبر الكثيرين أن خبير الحرائق هذا، تنبأ بما يحصل في لوس أنجلوس اليوم.

وانتشرت فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي، تظهر الرياح العاتية وهي تنشر الحرائق في المباني بمدينة لوس أنجلوس، بشكل "مرعب".

 

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