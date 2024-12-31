صراع الإخوة.. رجل يقتل شقيقه طعنا والثالث يبلغ الشرطة

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تصاعد خلاف بين شقيقين في مدينة فلنسبورغ شمالي ألمانيا إلى شجار جسدي أسفر عن مقتل أحدهما، وفقا لما أعلنته الشرطة، الإثنين.

ووفقا للتحقيقات الأولية، اندلعت المشاجرة بين الشقيقين البالغين من العمر 50 و44 عاما، في وقت مبكر من يوم الأحد، بعد منتصف الليل بقليل.

وبعد فترة وجيزة، يعتقد أن الشقيق الأصغر طعن الآخر في رقبته بسكين.

ونقل المصاب إلى المستشفى، لكنه توفي متأثرا بإصابته الخطيرة.

أما شقيقهما الثالث (53 عاما) فأبلغ الشرطة، التي اعتقلت كلا من الشقيقين الأصغر والأكبر في موقع الحادث.

والإثنين، تم إيداع الشقيق الأصغر الحبس الاحتياطي، بينما أفرج عن الشقيق الأكبر.

ولا تزال فرقة جرائم القتل تحقق في القضية، ولم يتضح في البداية سبب اندلاع الشجار، كما لم تكشف الشرطة جنسية الرجلين.