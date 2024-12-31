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خرج حيا من الطائرة الكورية.. أول تعليق من مضيف نجا بأعجوبة

31
DECEMBER
2024
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179 راكباً لقوا حتفهم أمس إثر تحط طائرة البوينغ 737-800 جنوب غرب كوريا الجنوبية.
 
وفيما لا تزال التحقيقات مستمرة لمعرفة الأسباب الحقيقية وراء تعطل عجلات الهبوط، بعد ترجيحات ارتطام الطائرة بطيور في الجو، كشف النقاب عن الكلمات الأولى التي تفوه بها أحد الناجيين الوحيدين من تلك الكارثة.
 
فمن أصل 181 شخصاً كانوا على متن الرحلة التابعة لطيران "جيجو إير" نجا 2 من طاقم الطائرة المنكوبة وهما رجل وامرأة.
 
"لماذا أنا هنا"
وفيما بدا الشاب الثلاثيني "لي" مشوشاً بعد نقله إلى أحد المستشفيات القريبة من مطار موان الذي شهد الكارثة، راح يتساءل بحيرة عندما استيقظ: "ماذا حدث .. لماذا أنا هنا"، وفق ما كشف الأطباء الذين عالجوه.
 
كما أضافوا أن "لي" الذي كان من ضمن المضيفين، على متن تلك الرحلة المشؤومة، أخبرهم أنه كان يضع حزام الأمان قبل الحادث، لكنه لم يتذكر أي شيء بعد ذلك.
 
وأصيب لي، الذي كان مسؤولا عن خدمة الركاب في الجزء الخلفي من الطائرة، بكسر في كتفه الأيسر وإصابات في رأسه.
 
ثم نقل إلى مستشفى في موكبو، التي تبعد حوالي 190 ميلاً جنوب سيول، قبل نقله لاحقا إلى العاصمة.
 
بينما لا تزال الناجية الثانية وهي مضيفة أيضا تبلغ من العمر 25 عاما تتلقى العلاج في مركز أسان الطبي شرق سيول. وقال مسؤول في المستشفى إنها تعالج حاليًا من تمزقات في فروة الرأس وكسور في الكاحل، وفق ما أفادت وسائل إعلام محلية.
 
يذكر أن فرص النجاة من حوادث الطيران الشبيهة بما حصل فجر أمس الأحد، تعتبر ضئيلة نسبياً، لذا توجهت العديد من الأنظار حول العالم نحو هذين الناجيين.
 
وكانت العديد من المشاكل واجهت شركة بوينغ العملاقة خلال السنوات القليلة الماضية.
 
كما شهد هذا العام عدة حوادث طيران لكن رغم ذلك لا تزال الطائرات تعتبر من قبل العديد من المتخصصين من بين آمن وسائل النقل حول العالم.
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