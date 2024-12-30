جيل جديد من الأثرياء.. من سيرث الـ100 تريليون دولار؟

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من المتوقع أن يتم نقل أكثر من 100 تريليون دولار من ثروات العائلات سواء للأجيال الجديدة أو للجمعيات الخيرية، في أكبر حركة لانتقال الثروات في تاريخ الولايات المتحدة، وفقًا لتقرير حديث.

ومع تركز الثروة في يد فئة أقل وتضاعفها خلال الاثني عشر عامًا الماضية، زادت ثروات كبار السن في جيل طفرة المواليد، بوتيرة متسارعة، ومع اقتراب معظمهم من توديع الحياة فمن المتوقع أن يتسارع تدفق الثروات في السنوات القادمة، لينتقل حوالي 124 تريليون دولار إلى أفراد الأسر والجمعيات الخيرية بحلول عام 2048، وفقًا لتقرير من "سيرولي أسوشيتس".

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من إجمالي هذا المبلغ، سيذهب 18 تريليون دولار للجمعيات الخيرية و106 تريليونات دولار للعائلة والورثة، بحسب تقرير نقلته "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".

وتمثل ثروة أغنى 2% في أميركا -وهم الذين يصل صافي ثروتهم 5 ملايين دولار أو أكثر -نحو 62 تريليون دولار من الثروات المنقولة.

وعلى الرغم من أن أكبر عمليات نقل الثروات لا تزال بعيدة لعقد أو عقدين من الزمن، فإن حوالي 2.5 تريليون دولار يتم نقلها سنويًا إلى الأجيال القادمة والأزواج، وفقًا للتقرير.

ومن المتوقع أن ترتفع هذه المبالغ إلى 3 تريليونات دولار سنويًا بحلول عام 2030، وإلى 4 تريليونات دولار في عام 2036، لتصل في النهاية إلى أكثر من 5 تريليونات دولار سنويًا.

النساء في مقدمة الورثة

قال تشايس هورتون، المحلل الأول لإدارة الثروات في "سيرولي": "مع انضمام المزيد من النساء، وجيل الألفية، وجيل زد إلى صفوف الأغنياء الجدد، من المتوقع أن يشهد وجه الثروة الأميركية أكبر تحول له منذ عقود، مع تداعيات كبيرة على إدارة الثروات، والرفاهية، والهوايات، والعمل الخيري".

ستحصل النساء على حصة متزايدة من الثروة في السنوات القادمة. وفقًا لـ"سيرولي"، سيتم نقل 54 تريليون دولار إلى الأزواج، ومعظمهم من النساء، ستكون هذه "التحويلات الأفقية"، حيث يرث الزوج الثروة قبل أن يتم نقلها إلى الأجيال الأصغر، بارزة بشكل خاص في العقد القادم.

الأجيال الأكثر استفادة

ومن المتوقع أن يكون جيل "إكس" هو المستفيد الأكبر في العقد القادم، نظرًا للتركيبة السكانية، إذ يرث 14 تريليون دولار بحلول عام 2034 و39 تريليون دولار بحلول عام 2048، فبين كل 2.5 تريليون دولار يتم نقلها سنويًا، يذهب حوالي تريليون دولار إليهم.

سيبدأ جيل الألفية في استلام الإرث في حوالي عام 2038، ومن المتوقع أن يرثوا 46 تريليون دولار خلال الـ 25 عامًا القادمة، أما جيل "زد" فهو التالي في السلسلة، مع توقعات بأن يتم نقل 15 تريليون دولار إليهم خلال نفس الفترة الزمنية.

تقدير الثروات الموروثة، خاصة على مدار عقود، هو مزيج من الفن والعلم. قد تتفاوت الاتجاهات الحالية في قيم الأصول، والإرث، والعطاء الخيري، ومعدلات العمر والنفقات للأغنياء. يبقى أن نرى ما إذا كان "نقل الثروة الكبير" سيثبت أنه مربح للورثة (ولصناعة تخطيط الثروات) كما هو مُعلن.

حتى الآن، فإن التقديرات والتوقعات في تزايد. في عام 2021، كان تقدير "سيرولي" لنقل الثروة الكبير يشير إلى إجمالي 84 تريليون دولار سيتم نقلها على مدار 25 عامًا. وكان الارتفاع الذي بلغ 50% في التقدير مدفوعًا بثلاثة قوى اقتصادية قوية: التضخم، وارتفاع قيم الأصول، وزيادة تركيز الثروة.

لبناء تقديراتها، تعتمد "سيرولي" على مسح الاحتياطات المالية للأسر الأميركية من الاحتياطي الفيدرالي، وهو أكثر البيانات الفيدرالية شمولًا حول الرفاهية المالية والثروة للأسر، ثم تأخذ معدلات الادخار النموذجية، والنفقات التقاعدية، وتوقعات الأسهم، والسندات، والعقارات، وتطبق التوقعات حول متوسط العمر المتوقع، والضرائب، والأنماط في العطاء ونقل الثروات لتوليد التوقعات.

قال هورتون إن تقدير الـ 84 تريليون دولار بعد تعديل التضخم سيكون 100 تريليون دولار اليوم، كما ارتفعت أسعار الأصول منذ آخر تقييم لـ "سيرولي"، حيث ارتفعت الأسهم بنسبة 27%، وارتفعت قيم العقارات بنسبة 39%.

نظرًا لأن الأصول في الولايات المتحدة مركزة بشكل كبير في يد الأكثر ثراءً، فقد ذهبت معظم المكاسب منذ الوباء إلى الأغنياء، وفقًا للتقرير، ارتفعت حصة الثروة التي يمتلكها الأشخاص الذين تبلغ ثروتهم 10 ملايين دولار أو أكثر من 40% في عام 2020 إلى 44% في عام 2023.

في الوقت نفسه، زادت حصة الثروة التي يمتلكها الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 60 عامًا أو أكثر من 54% في عام 2020 إلى 61% في عام 2023.

تحولات كبيرة

على الرغم من أن نقل الثروة الكبير يمتد على مدار 25 عامًا، إلا أنه سيحدث تحولات كبيرة في اقتصاد الثروات. في المدى القصير، ستركز شركات إدارة الثروات، والمكاتب العائلية، والمحامون المتخصصون في الأوقاف والعقارات، والمستشارون الآخرون للأغنياء على التخطيط وبناء أكثر الطرق كفاءة وفعالية لنقل الثروة. كما سيكون من الضروري تعليم الجيل القادم.

على المدى الطويل، سيتعين على صناعة إدارة الثروات، والعلامات التجارية الفاخرة، والمنظمات غير الربحية التكيف مع قاعدة عملاء جديدة تمامًا - حيث سيتحول التركيز من الأغنياء من الرجال كبار السن إلى المزيد من النساء والعملاء من الأجيال القادمة.

لتكييف قاعدة العملاء الجديدة، يجب على الشركات التي تخدم العملاء الأغنياء توظيف المزيد من النساء والمستشارين الأصغر سنًا لتكون أكثر توافقًا وارتباطًا مع العملاء الجدد، وفقًا لهورتون.