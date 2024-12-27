زيلينسكي يعلن إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا

A + A -

أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الجمعة، إرسال أول دفعة من المساعدات الغذائية إلى سوريا.

وقال زيلينسكي في منشور على صفحته بمنصة "إكس"، إن "500 طن من دقيق القمح في طريقها بالفعل إلى سوريا، وذلك في إطار مبادرة (الحبوب من أوكرانيا) الإنسانية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة".

وذكر زيلينسكي أنه "من المقرر توزيع دقيق القمح على أكثر من 33 ألف أسرة، أو 167 ألف شخص، خلال الأسابيع المقبلة".

وأضاف: "يبلغ وزن كل عبوة 15 كيلوغراما، ويمكنها إطعام أسرة من 5 أفراد لمدة شهر".

وبعد إطاحة نظام بشار الأسد، قالت أوكرانيا إنها تريد استعادة العلاقات مع دمشق التي كانت تستودرد الغذاء من موسكو.