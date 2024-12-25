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جديد حالة الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون الصحية بعد دخوله المستشفى

25
DECEMBER
2024
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خرج الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون، من المستشفى الثلاثاء بعد علاجه من الإنفلونزا، بحسب ما أفاد أنجيل أورينا، نائب كبير موظفيه.

 

ودخل كلينتون البالغ من العمر 78 عاماً، مساء الاثنين، مستشفى "ميدستار" التابعة لجامعة جورج تاون في العاصمة واشنطن، من أجل فحصه ومراقبته بعد إصابته بالحمى
وأضاف أورينا أن كلينتون وعائلته، أبدوا امتناناً لكل رسائل التمنّي بالشفاء التي تلقوها.

وكانت آخر مرة تصدرت فيها صحة كلينتون العناوين في وسائل الإعلام الأميركية، في نوفمبر (تشرين الثاني) عام 2022 عندما أصيب بكوفيد-19، لكنه قال حينها إن أعراضه كانت "خفيفة"، معرباً عن امتنانه لتلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وقاد كلينتون الولايات المتحدة لفترتين رئاسيتين من عام 1993 حتى 2001، وهو ثاني أصغر رئيس أميركي على قيد الحياة، بعد باراك أوباما البالغ 63 عاماً.

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