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فيديو.. انهيار جسر في البرازيل وتسرب حمض الكبريتيك للنهر

23
DECEMBER
2024
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انهار جسر يربط بين ولايتين في المنطقتين الشمالية والشمالية الشرقية في البرازيل، أمس الأحد، أثناء عبور السيارات، مما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل وانسكاب حمض الكبريتيك في نهر توكانتينس.
 
وقالت الإدارة الوطنية للبنية التحتية إن الجزء الأوسط من الجسر الذي يبلغ طوله 533 مترا ويربط بين مدينتي استريتو في ولاية مارانهاو وأجويارنوبوليس في ولاية توكانتينس انهار مساء. وقال مسؤولون إن شاحنة تحمل الحمض سقطت في الماء.
 
وذكرت إدارة الإطفاء أنه تم تأكيد وفاة شخص واحد وإنقاذ شخص آخر.
 
وتشير التقديرات الأولية إلى أن الحادث شمل 11 شخصا على الأقل مع سقوط شاحنتين وسيارة ودراجة نارية في النهر الذي يزيد عمقه عن 50 مترا.
 
 
لكن إدارة الإطفاء في توكانتينس قالت إنه بحلول المساء أوقف غواصو الإنقاذ جهودهم بعد معرفة أن إحدى ناقلات النفط الغارقة يتسرب منها حمض الكبريتيك.
 
تم بناء جسر جوسيلينو كوبيتشيك دي أوليفيرا، الذي افتتح في عام 1960، من الخرسانة المسلحة وهو جزء من الطريق السريع بي آر-226 الذي يربط العاصمة برازيليا بمدينة بيليم، وهي مدينة في الشمال من المقرر أن تستضيف مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ في العام المقبل.
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