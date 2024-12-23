تركيا.. مروحية طبية اصطدمت بمبنى المستشفى فقتلت طيارين ومسعفين

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قتل 4 أشخاص في حادثة تحطم مروحية تابعة لوزارة الصحة التركية جراء اصطدامها بمبنى مستشفى في ولاية موغلا جنوبي البلاد، حسبما أفادت قناة "تي آر تي" التركية.

وبحسب القناة، اصطدمت المروحية بالطابق العلوي من المبنى ثم سقطت في باحة المستشفى وتحطمت إلى أجزاء.

ووفقا لـ"تي آر تي"، أسفر الحادث عن مقتل أربعة أشخاص، بينهم المسعفون.

وقال إدريس أكبييك، حاكم مغلة في جنوب غرب تركيا، إن "المروحية سقطت بعدما اصطدمت بالطابق الرابع لأحد المستشفيات أثناء إقلاعها"، ما أدى إلى مقتل طيارين وطبيب وموظف كانوا فيها.

ولم يصب أحد داخل المبنى أو على الأرض. ويجري التحقيق في سبب الحادث الذي وقع وسط ضباب كثيف.

وأظهرت لقطات من موقع الحادث حطاما متناثرا في المنطقة خارج مبنى المستشفى، مع تواجد عدد من سيارات الإسعاف وفرق الطوارئ.