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“الخوذ البيضاء”: عثرنا على جثث مجهولة الهوية بمنطقة السيدة زينب في دمشق

18
DECEMBER
2024
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أعلن عضو مجلس ادارة الخوذ البيضاء في الدفاع المدني السوري عمار السلمو اليوم أن فرق “الخوذ البيضاء” عثرت على نحو 20 جثة ورفات مجهولة الهوية في مخزن للأدوية في منطقة السيدة زينب في دمشق.


وقال السلمو من المكان الذي يقع قرب مقام السيدة زينب لوكالة” فرانس برس”: “وصلنا بلاغ عن وجود جثث وهياكل عظمية وروائح كريهة في هذا المكان”.

وبحسب السلمو فإن “الأعداد الموجودة هنا لا تتجاوز 20 ضحية، لكن العظام منشورة في كل مكان، سنحاول تجميع هذه العظام ومعرفة الرقم التقديري”.

وشاهد مصور وكالة” فرانس برس” في المكان مخزنا قرب مقام السيدة زينب مباشرة، وفي داخله غرفة خزّنت فيها أدوية تحتوي على براد صغير، عثر فيه على نحو عشر جثث، بالإضافة إلى جماجم وعظام مبعثرة على الأرض. كما تناثرت على الأرض كذلك علب لتخزين الطعام.

وقامت فرق الدفاع المدني برفع الجثث والعظام ووضعها في أكياس لتجميعها من أجل البدء بعملية التعرف عليها.

وأضاف السلمو أن “المكان مخصص ليكون مستودع أدوية(…)لكن داخل المستودع يوجد براد، هذا البراد يحتوي على جثث متفسخة وهياكل عظمية يبدو أنها ماتت قبل سنتين أو سنة ونصف، بشكل تقريبي”.


وأوضحأن ثمة “أرقاما موجودة على تلك الأكياس التي كتب عليها +حلب- حريتان+ لا ندري لمن تعود هذه الجثث، سنحاول معرفة أي تفاصيل تدلنا على هويتها”.

وتابع: أن “ما نستطيع أن نفعله الآن هو توثيق هذه الجثث لمعرفة أعمارها….وفيما بعد أخذ عينات لفحص الحمض النووي” لمعرفة هويتها.

وتعذر على فرانس برس التأكد بشكل منفصل من سبب وجودها أو هوية أصحابها.

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