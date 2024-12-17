مقتل 3 في إطلاق نار بمدرسة أميركية بينهم منفذ الهجوم

A + A -

قُتل شخصان على الأقل، يوم الإثنين، في إطلاق نار في مدرسة بولاية ويسكونسن في شمال الولايات المتحدة، حسبما أفاد مسؤولون، فيما عُثر على التلميذ المشتبه به ميتا أيضا.

وقال شون بارنز قائد الشرطة في ماديسون عاصمة الولاية، في مؤتمر صحفي، إنّ ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم في مدرسة "أباندنت لايف كريستيان" الخاصة والتي تضمّ حوالي 400 تلميذ.

وأضاف أنّ من بين الضحايا قاصرا يُشبته في أنّه نفّذ إطلاق النار.

ونُقل سبعة أشخاص إلى المستشفى جراء إصابات تتراوح بين طفيفة ومُهدّدة للحياة.

وتمّ تنبيه الشرطة إلى وقوع إطلاق النار قبل وقت قصير من الساعة 11,00 (17,00 بتوقيت غرينتش).

وقال بارنز إنّ عناصر الشرطة "حدّدوا مكان قاصر يعتقدون أنّه مسؤول عن الهجوم، وقد توفي في المبنى".

من جانبه، أفاد البيت الأبيض أنّ الرئيس جو بايدن اطّلع على عملية إطلاق النار.

وقال حاكم ولاية ويسكونس توني إيفرز "نحن نصلّي للأطفال والمدرّسين وكل مدرسة أباندنت لايف، بينما ننتظر المزيد من المعلومات ونشعر بالامتنان لأول المستجيبين".