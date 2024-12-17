living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

عملت بدوام كامل.. جيل بايدن تعلن توقفها عن التدريس

17
DECEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
أعلنت السيدة الأولى للولايات المتحدة، جيل بايدن، أنها ستتوقف عن التدريس في كلية بولاية فيرجينيا.
 
وأعلنت جيل بايدن التي عملت في مجال التدريس لمدة 40 عاما، يوم الاثنين أنها قامت بتدريس آخر محاضرة لها في كلية مجتمع شمال فيرجينيا في مدينة ألكسندريا. وجاء الإعلان المفاجئ خلال حدث افتراضي "لشكر" المعلمين الذين انضموا من مختلف أنحاء البلاد.
 
كما قالت: "كان شرفا لي أن أكون السيدة الأولى، ولكن العمل كزميلة لكم كان عمل حياتي"، وأضافت: "يوم الخميس الماضي، قمت بتدريس آخر محاضرة لي هذا الفصل الدراسي وآخر محاضرة لي على الإطلاق في كلية مجتمع شمال فيرجينيا.
 
دوام كامل
وتابعت: "سأظل أحب هذه المهنة، ولهذا السبب واصلت التدريس بدوام كامل بينما كنت أخدم كسيدة أولى".
 
يأتي هذا الإعلان في وقت تستعد فيه هي وزوجها الرئيس جو بايدن لمغادرة البيت الأبيض في غضون أقل من خمسة أسابيع، بعد أن تراجع الرئيس الديمقراطي عن محاولته لإعادة انتخابه بعد أدائه الضعيف في مناظرة ضد مرشح الحزب الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب في الصيف الماضي.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   