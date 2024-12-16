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مسعفون أتراك يطلقون عمليات بحث في سجن صيدنايا في سوريا

16
DECEMBER
2024
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أرسلت الوكالة التركية لإدارة الكوارث (آفاد) مسعفين لإجراء عمليات بحث بهدف إيجاد أشخاص يرجّح أن يكونوا محبوسين في أقبية وزنزانات تحت الأرض في سجن صيدنايا بسوريا، وفق ما أفاد ناطق باسم الهيئة وكالة فرانس برس.

وصرّح مستشار العلاقات الإعلامية في "آفاد" كبلاي أوزيورت أن "رئيسنا أوكي ميميش سيقدّم إحاطة إعلامية قرابة الساعة 13,30 (10,30 ت غ) من أمام سجن صيدنايا ويعطي مزيدا من التفاصيل عن عمليات البحث".

ويشارك نحو 80 عنصر إغاثة وإسعاف من "آفاد" مجهّزين "بأجهزة بحث متطوّرة" في عمليات البحث عن سجناء قد يكونون ما زالوا عالقين في سجن صيدنايا، وفق ما أفادت وكالة أنباء "الأناضول" التركية.

ويرجّح أن يكون مبنى السجن يضمّ عدّة طبقات تحت الأرض فيها أخبية لم تكتشف بعد.

غير أن رابطة معتقلي ومفقودي سجن صيدنايا تعتبر أنه لا أساس لهذه الشائعات.

,تم تحرير آلاف المعتقلين، بينهم من يقبع منذ الثمانينات في هذا السجن الواقع في شمال دمشق الذي اعتبرته منظمة العفو الدولية بمثابة "مسلخ بشري"، على أيدي مقاتلي الفصائل المسلحة التي أطاحت بحكم بشار الأسد.

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