العثور على جثة موظف سابق بـ "OpenAI" انتقد ممارسات الشركة علنًا

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عثرت السلطات الأميركية على جثة سوشير بالاجي، وهو باحث في شركة الذكاء الاصطناعي "OpenAI" كان أبلغ عن مخالفات قانونية بالشركة، في شقته في سان فرانسيسكو.

واكتُشفت جثة بالاجي (26 عامًا) يوم 26 نوفمبر الماضي، بعدما قالت الشرطة إنها تلقت اتصالا هاتفيا يطلب منها التحقق من سلامته، بحسب تقارير لوسائل إعلام يوم الأحد.

وانتقد بالاجي في الأشهر الأخيرة علنًا ممارسات "OpenAI" مطورة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي". وتخوض الشركة العديد من الدعاوى القضائية على خلفية ممارستها المتعلقة بجمع البيانات.

وزعم بالاجي، في مقابلة مع صحيفة "ذا نيويورك تايمز" الأميركية في أكتوبر الماضي، أن الشركة انتهكت قانون حماية الملكية الفكرية الأميركي أثناء تطويرها "شات جي بي تي". وترك بالاجي عمله لدى "OpenAI" في أغسطس.

وجاء في التقرير الخاص بالمقابلة، أن بالاجي، بعدما عمل باحثًا لدى "OpenAI" لمدة أربع سنوات، توصل إلى أن استخدام الشركة للبيانات المحمية بموجب قانون الملكية الفكرية ينتهك القانون، وإلى أن التقنيات مثل "شات جي بي تي" تدمر الإنترنت.

لكن "OpenAI" تقول إن نماذجها للذكاء الاصطناعي "يتم تدريبها على بيانات متوفرة للعموم".

ورفعت مؤسسات إعلامية إخبارية أميركية وكندية وكتاب دعاوى قضائية ضد "OpenAI"، زاعمين أن الشركة كانت تستخدم مقالاتهم وأخبارهم بشكل غير قانوني لتمرين نماذجها للذكاء الاصطناعي.

وتعليقًا على خبر وفاة بالاجي، وصف متحدث باسم "OpenAI"، في بيان، الأمر بـ"المحزن للغاية"، بحسب شبكة "CNBC" للأخبار.