في حديث مع ترامب.. كيف برر نتنياهو ضرب سوريا؟

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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، إنه ناقش مع الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب الوضع في سوريا، زاعما نية إسرائيل السعي للسلام في المنطقة.

وأضاف نتنياهو في بيان: "ليس لدينا أي مصلحة في الصراع مع سوريا"، مضيفا أن السياسة الإسرائيلية تجاه سوريا "ستحدد بناء على الواقع على الأرض".

وفي تبريره للضربات الإسرائيلية العنيفة على سوريا المستمرة منذ أيام، أشار نتنياهو إلى أن سوريا "كانت دولة عدوة نشطة" على مدار عقود، لافتا إلى أنها "لطالما هاجمت إسرائيل وسمحت للآخرين بمهاجمتها".

كما قال: "سمحت سوريا لإيران بتسليح حزب الله عبر أراضيها".

وتابع نتنياهو: "من أجل ضمان عدم تكرار هذا أبدا، اتخذنا سلسلة من الإجراءات المكثفة في الأيام الأخيرة".