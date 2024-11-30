living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

وزير الخارجية الإيطالي: قد تنضم السعودية إلى برنامج القتال الجوي العالمي

30
NOVEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، خلال مؤتمر نظمه حزب "فورزا إيطاليا" في البرلمان الإيطالي، في إشارة إلى اتفاقية القتال الجوي، إن "الاتفاقية التي تم التوقيع عليها مع المملكة المتحدة واليابان بشأن الطائرات المقاتلة ستتوسع لتشمل دولًا أخرى، بما في ذلك على الأرجح السعودية"، بحسب ما نقل موقع "ديكود 39" الإيطالي.

وكان تاياني يشير إلى برنامج القتال الجوي لمقاتلات الجيل الجديد والذي يجب أن يدخل حيز التشغيل في عام 2035 ويحل محل طائرات "يوروفيتر" تدريجاً.

ويشمل البرنامج، الذي بدأ بالاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث في كانون الثاني 2023 والذي صدق البرلمان عليه في الأسابيع الأخيرة، على ولادة منظمة حكومية (جيكو) وتحالف صناعي مع مشروع مشترك بين الشركات الرائدة (ليوناردو وشركة باي سيستمز وشركة ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة).

من جهته، أكد المدير العام المشارك لشركة "ليوناردو" الإيطالية لورينزو مارياني، أن "هناك نشاطا مستمرا لتقييم الدول الشريكة الجديدة المحتملة لبرنامج مقاتلات الجيل السادس إلى جانب إيطاليا واليابان والمملكة المتحدة". وأشار إلى أن "السعودية هي الدولة التي قدمت الطلبات الرئيسية للدخول في البرنامج".

والبرنامج هو نظام من أنظمة الطائرات المقاتلة، مع الطائرات المأهولة وغير المأهولة مع الأقمار الصناعية والمنصات متعددة المجالات. فيما ترتبط جميع الأصول بشبكة ذكية تعتمد على سحابة مخصصة. ومن بين مهام المنظمة الحكومية الدولية، التي لها شخصية اعتبارية، إدارة تصميم وتطوير منصة جوية من الجيل السادس. وينضم تحت لواء هذه المنظمة كل من إيطاليا والمملكة المتحدة واليابان، فيما قد تنضم دول أخرى في المستقبل.

ويقع المكتب الرئيسي للمنظمة في المملكة المتحدة، في مدينة ريدينج. ويشمل البرنامج نظام طائرات مقاتلة من الجيل السادس، مع الأنظمة غير المأهولة والأقمار الصناعية والأصول العسكرية الأخرى. وتشمل الشركات الرائدة، "ليوناردو" الإيطالية و"باي سيستمز" البريطانية و"ميتسوبيشي" اليابانية. وتتألف الاتفاقية من 67 مادة، وتعرف في ديباجتها البرنامج العالمي للطيران القتالي بأنه البرنامج الأكثر صلة بقطاع القتال الجوي في البلدان المعنية خلال السنوات المقبلة، ويهدف إلى تحسين القدرة الدفاعية من خلال استخدام القدرات الناشئة لتعزيز التعاون في مجال أنظمة القتال الجوي، لدعم القدرات الصناعية مع المساهمة في الأمن القومي والنفوذ الدولي، فضلاً عن تعزيز الصادرات.

وذكرت تقارير صحافية أنه في صيف عام 2023، طلب ولي العهد السعودي محمد بن سلمان من المملكة المتحدة واليابان وإيطاليا أن يصبحوا شركاء كاملين في البرنامج، في خطوة تدعمها الحكومة البريطانية.

وقال مارياني إن "هناك عملية مستمرة لتقييم ما إذا كان يمكن أن يكون هناك شركاء، وهي عملية مشتركة بين إيطاليا واليابان وإنجلترا لأنه لا يمكن لأي من الدول الثلاث أن تقرر بمفردها جلب دولة أخرى"، مشيراً إلى أن "الشريك الذي قدم أكبر طلب للمشاركة في البرنامج في الوقت الحالي هو السعودي".

 

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   