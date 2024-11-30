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وقع انفجار ألحق أضرارًا بقناة حيوية، لتوفير المياه لمحطتين للطاقة الحرارية، في كوسوفو، وفق رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي.

وندّد بـ"هجوم إرهابيّ" نسبه إلى صربيا المجاورة.

وقال رئيس الوزراء في مؤتمر صحافيّ: "هذا هجوم إجرامي وإرهابي يهدف إلى تدمير بنيتنا التحتية الحيوية."

وأضاف: "لقد نفّذ الهجوم محترفون ونعتقد أنّ مصدره عصابات تقودها صربيا."

ووقع الانفجار قرب مدينة زوبين بوتوك في شمال البلاد.

وأشار رئيس الوزراء إلى أنّه إذا لم يتم إصلاح الأضرار، فإنّ جزءًا من كوسوفو قد يصبح بلا كهرباء اعتبارا من صباح السبت.

ولم يقدم تفاصيل عن مدى الأضرار التي لحقت بالقناة التي تربط شمال كوسوفو بالعاصمة بريشتينا التي تزودها هذه القناة أيضا بمياه الشرب جزئيا.

وتستمر التوترات بين كوسوفو وصربيا منذ الحرب في أواخر التسعينيات. وأعلنت كوسوفو استقلالها في عام 2008، وهو القرار الذي ترفض صربيا الاعتراف به.