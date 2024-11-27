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بايدن: نعمل على إنهاء الحرب في غزة دون سلطة لحماس

27
NOVEMBER
2024
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، يوم الأربعاء، إن "واشنطن ستبذل جهدا مع الوسطاء للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة، وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".

وكتب بايدن على منصة إكس: "خلال الأيام المقبلة، ستبذل أميركا جهدا آخر مع تركيا ومصر وقطر وإسرائيل وآخرين للتوصل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب دون وجود حماس في السلطة".
من جانبه، قال مستشار الأمن القومي ب‍البيت الأبيض جيك سوليفان إن الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة يوم الأربعاء.
وقال سوليفان في مقابلة مع قناة إم.إس.إن.بي.سي "الرئيس بايدن يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة".

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