قتل والديه وحماته وزوجته وابنه.. تركي يرتكب مجزرة وينتحر

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قتل تركي يبلغ من العمر 33 عاماً بالرصاص سبعة أشخاص في إسطنبول أمس الأحد، من بينهم والداه وزوجته وابنه البالغ من العمر 10 سنوات، قبل أن ينتحر، على ما أفادت السلطات التركية اليوم الاثنين.

وقالت حاكمية إسطنبول في بيان إن الرجل، الذي عُثر عليه ميتاً في سيارته بعد وقت قصير من الحادثة، أصاب أيضاً اثنين آخرين من أفراد عائلته، أحدهما في وضع خطر.

وبعدما أبلغت عن أربع ضحايا مساء الأحد، أعلنت السلطات الاثنين عن اكتشاف جثتي زوجة مرتكب جريمة القتل وابنه بالقرب من بحيرة في الجانب الأوروبي من إسطنبول، بالإضافة إلى جثة والدة زوجته.

ووفقاً لبرنامج "مسح الأسلحة الصغيرة" (SAS)، وهو برنامج بحثي سويسري، يتم تداول أكثر من 13.2 مليون قطعة سلاح ناري في تركيا، معظمها بشكل غير قانوني، في بلد يضم حوالي 85 مليون نسمة.