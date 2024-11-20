الرئيس الإيراني ناشد البابا فرنسيس التدخل لوقف الحرب

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ذكرت وكالة "فارس" الإيرانية شبه الرسمية للأنباء اليوم، أن الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ناشد البابا فرنسيس بابا الفاتيكان استخدام نفوذه لدى "الحكومات المسيحية" لوقف الحرب في الشرق الأوسط.

وقال بزشكيان في تصريحات وصفته الوكالة بأنها رسالة للبابا: "شَجِع قادة العالم، لا سيما الحكومات المسيحية، على منع استمرار العدوان الذي ينفذه النظام الإسرائيلي الإجرامي".

وذكر الموقع الإلكتروني للحكومة الإيرانية على الإنترنت أن وفدا إيرانيا شارك في فعالية لحوار الأديان في الفاتيكان هو الذي سلم الرسالة للبابا.

وقال بزشكيان إن طهران "مستعدة للتعاون بشكل بناء مع الفاتيكان لتعزيز السلام والعدالة في العالم".