غارات عنيفة على النبطية وشهداء وجرحى وتدمير منازل

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ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجازر في عدد من قرى الجنوب والنبطية من خلال الغارات الجوية، فأغار الطيران الحربي الإسرائيلي ليلا بشكل عنيف على محيط الجامع في حي شوران في كفرملكي حيث سقط شهيد. وشن الطيران الحربي المعادي غارة على زفتا ما أدى إلى استشهاد 3 مواطنين وفي عين قانا في إقليم التفاح أدت الغارة إلى استشهاد 3 مواطنين، وفي غارة على حبوش سقط 4 شهداء وجريح بالاضافة إلى غارات على دبين وكفرشوبا والخيام وكفررمان ومحيط مستشفى تبنين الحكومي والريحان وسجد وغارات على شبعا والغندورية وكفرتبنيت وجبل الريحان ومجرى نهر الليطاني.

وأغار الطيران المسير على منزل في بلدة يحمر الشقيف فدمره بالاضافة الى غارات على إقليم التفاح ومرتفعاته وعلى بلدة الخيام ودبين وعيناتا وميفدون مما أدى إلى أربع إصابات، وغارات على زوطر الشرقية حصدت شهداء. وادت غارة على مركز مخابرات الجيش في ميناء الصرفند لاستشهاد 3 عسكريين وهم ادم عون علي حرب وايمن رحال وجرح 17 مدنيا من البلدة.

وتحاول قوات الاحتلال التقدم من تلال كفرشوبا نحو جنوب كفرشوبا وفتح جبهة تقدم جديدة تحت غطاء ناري وقصف مدفعي والغارات الجوية على شبعا وتدور اشتباكات عنيفة بين المقاومة وقوات الاحتلال الإسرائيلي .