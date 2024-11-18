نجل ترامب يتهم "شركات الصناعات الدفاعية" بالسعي لإشعال حرب

A + A -

صرح دونالد ترامب الابن، نجل الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب، أن شركات الصناعات الدفاعية أو "المجمع الصناعي العسكري" في الولايات المتحدة يسعى لإشعال حرب عالمية قبل تولي والده الرئاسة رسميًا.

وقال دونالد ترامب الابن على موقع "إكس"، "يبدو أن المجمع الصناعي العسكري يريد التأكد من إشعال الحرب العالمية الثالثة قبل أن تتاح لوالدي فرصة خلق السلام وإنقاذ الأرواح. يجب أن نوقف تلك التريليونات من الدولارات.. أيها الحمقى!".

ويشير مصطلح "المجمع الصناعي العسكري" إلى العلاقة المالية والسياسية بين المشرعين الأميركيين والقوات المسلحة والصناعات العسكرية التي تدعم الطرفين.

كذلك حذر إيلون ماسك من هذه الخطوة من قبل إدارة بايدن، وقال "المشكلة هي أن روسيا سترد بالمثل".

وتأتي تصريحات ترامب الابن وماسك تعليقًا على تقارير تفيد بسماح الرئيس الحالي جو بايدن لأوكرانيا باستخدام الصواريخ الأميركية طويلة المدى لضرب العمق الروسي، وهو مطلب أصرّت عليه كييف في مواجهتها مع روسيا، لكن واشنطن كانت قد رفضته مرارًا في السابق.

وكان الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب قد تعهّد بالسعي إلى خفض الدعم الأميركي لأوكرانيا ومحاولة إنهاء الحرب القائمة.