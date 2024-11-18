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كيم يدعو لتعزيز القوات النووية "بلا حدود" والاستعداد للحرب

18
NOVEMBER
2024
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دعا زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إلى تعزيز القوات النووية للبلاد "بلا حدود" واستكمال الاستعدادات للحرب في الوقت الذي زاد فيه أعداء البلاد من المواجهات العسكرية "المسعورة" مع كوريا الشمالية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية اليوم الاثنين.
 
وقال كيم جونغ أون في خطابه "سنعزز قوتنا الدفاعية الذاتية، التي تركز على القوات النووية، بلا قيود، ولن نكتفي (بمستوانا الحالي) وبلا انقطاع".
 
وطالب كيم جونغ أون جيش بلاده بأن يركز كل جهوده على إكمال الاستعدادات للحرب.
 
ووصف زعيم كوريا الشمالية شبه الجزيرة الكورية بأنها "أكبر نقطة ساخنة في العالم"، وذلك في كلمة ألقاها إلى قادة الكتائب في بيونغ يانغ يوم الجمعة.
 
كما اتهم كيم الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية بالتسبب في وصول التوترات في شبه الجزيرة "إلى أسوأ مرحلة في التاريخ"، وفقا لوكالة الأنباء الكورية الشمالية.
 
 وأدلى كيم بهذه التصريحات خلال المؤتمر الرابع لقادة الكتائب والمدربين السياسيين للجيش الشعبي الكوري يوم الجمعة، وهو اليوم الأخير من الحدث الذي استمر يومين في بيونغ يانغ، وفقًا لوكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، بحسب ما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.
 
وكان هذا أول مؤتمر من نوعه منذ 10 سنوات.
 
وزعم زعيم كوريا الشمالية أن الولايات المتحدة والغرب يخوضان حربا ضد روسيا باستخدام أوكرانيا كـ"قوات اصطدام" في محاولة لتوسيع نطاق التدخل العسكري لواشنطن في العالم، وفقا لوكالة الأنباء المركزية الكورية.
 
ولكن كيم جونغ أون لم يتطرق لنشر قوات بلاده في روسيا لدعمها ضد أوكرانيا.
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