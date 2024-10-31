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بالفيديو.. ترامب يصل "بشاحنة قمامة" ويوجه رسالة لكامالا

31
OCTOBER
2024
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في لقطة مثيرة للجدل، وصل المرشح الرئاسي الجمهوري دونالد ترامب إلى ولاية ويسكونسن الأربعاء، على متن شاحنة قمامة، بعد أن نعت الرئيس الأميركي الحالي جو بايدن، أنصار ترامب "بالقمامة".
 
وقال ترامب للصحفيين قبل تجمع الحملة الانتخابية في ويسكونسن: "ما رأيكم في شاحنة القمامة الخاصة بي؟ إنها شاحنة تحمل اسم (نائبة الرئيس) كامالا هاريس وجو بايدن".
 
وفي 28 أكتوبر الجاري، ألقى الممثل الكوميدي الأمريكي توني هينشكليف، أثناء حديثه في افتتاح تجمع انتخابي لحملة ترامب في نيويورك، مزحة واصفا بورتوريكو بأنها "جزيرة قمامة عائمة"، وتبرأ مقر حملة المرشح الجمهوري من كلام الفنان.
 
وفي اليوم التالي، قال بايدن إن البورتوريكيين أناس طيبون وأن "القمامة العائمة الوحيدة" التي يراها في هذا البلد هم أنصار ترامب.
 
وحاول بايدن في وقت لاحق تخفيف تصريحاته قائلا إنه يقصد بالقمامة كلمات الممثل الكوميدي التي تحرض على الكراهية تجاه اللاتينيين.
 
ووصف أنصار ترامب إهانات بايدن ضدهم بأنها مثيرة للاشمئزاز.
 
يذكر أن الانتخابات الرئاسية الأميركية التي من المتوقع أن تحمل الكثير من الجدل، ستجري في الخامس من نوفمبر المقبل، وسيمثل الحزب الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب، والحزب الديمقراطي نائبة الرئيس الحالية كامالا هاريس.
 
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