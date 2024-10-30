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قتلت أطفالا في غزة.. واشنطن تصف غارة إسرائيلية بـ"المروعة"

30
OCTOBER
2024
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أعربت الولايات المتحدة، الثلاثاء، عن قلقها إزاء غارة إسرائيلية "مروعة" على غزة أسفرت عن مقتل عدد كبير من الأطفال وقالت إنها طلبت من حليفتها إجابات.
 
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر للصحفيين: "نشعر بقلق عميق إزاء مقتل مدنيين في هذه الحادثة. إنها حادثة مروعة نتيجتها مروعة".
 
وأشار إلى "تقارير عن مقتل عشرين طفلا" في القصف الذي دمر مبنى مكونا من خمسة طوابق في بيت لاهيا في شمال قطاع غزة المحاصر.
 
وأضاف ميلر: "لقد تواصلنا مع الحكومة الإسرائيلية لنسألها عما حدث".
 
ولم يكشف المتحدث عن أي إجراءات فورية ضد إسرائيل التي تعتمد على الدعم العسكري والدبلوماسي الأميركي، لكنه كرر دعوة الولايات المتحدة إلى إنهاء الحرب في غزة عن طريق التفاوض.
 
واعتبر ماثيو ميلر أن "التكلفة المأسوية التي تكبدها المدنيون" في الضربة الأخيرة "هي تذكير آخر بالسبب الذي يجعلنا بحاجة إلى إنهاء هذه الحرب".
 
وتابع المتحدث باسم الخارجية الأميركية: "لقد مضى عام على الحملة العسكرية التي تشنها حكومة إسرائيل في غزة، وقد نجحت إسرائيل في تقويض القدرات العسكرية لحماس، كما نجحت في تقويض قيادة حماس، ومن خلال عملها العسكري نجحت في ضمان عدم قدرة حماس على تكرار هجمات السابع من أكتوبر" 2023 التي أشعلت شرارة الحرب.
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