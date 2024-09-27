living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

هجوم إلكتروني في بريطانيا.. بدأ بجملة "نحن نحبك يا أوروبا"

27
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
قال مسؤولون في مجال النقل والشرطة بالمملكة المتحدة، الخميس، إنهم يحققون في "حادث أمني إلكتروني" ضرب شبكات الـ"واي فاي" العامة بأكبر محطات السكك الحديد في البلاد.
 
وواجه الركاب الذين حاولوا تسجيل الدخول إلى شبكة الـ"واي فاي" في بعض المحطات، بما فيها بيكاديللي في مانشستر ونيو ستريت في برمنغهام و11 في لندن، مساء الأربعاء، صفحة مكتوب عليها "نحن نحبك يا أوروبا"، تليها "رسالة معادية للإسلام" تسرد سلسلة من الهجمات الإرهابية.
 
وقالت شركة "نتورك ريل"، التي تدير المحطات، إن شبكة الـ"واي فاي" تم إيقاف تشغيلها ولم يتم أخذ بيانات الركاب.
 
 
وأضافت الشركة في بيان أن "شرطة النقل البريطانية تحقق في الحادث"، مشيرة إلى أنه "يتم تقديم هذه الخدمة عبر طرف ثالث وتم تعليقها أثناء إجراء التحقيق".
 
يأتي الحادث في أعقاب هجوم إلكتروني أكثر إزعاجا مطلع سبتمبر استهدف هيئة النقل في لندن، التي تدير نظام الحافلات والمترو وقطارات الضواحي بالعاصمة البريطانية.
 
وقالت هيئة النقل في لندن إن بعض أسماء العملاء وتفاصيل الاتصال وربما تفاصيل الحسابات المصرفية تم الكشف عنها خلال الهجوم، الذي تحقق فيه الوكالة الوطنية لمكافحة الجريمة.
 
وتم القبض على شاب يبلغ من العمر 17 عاما بسبب الهجوم، وجرى استجوابه وإطلاق سراحه بكفالة دون توجيه اتهامات إليه.
 
بعد أسابيع من الواقعة، ما يزال الهجوم يؤثر على قدرة شركة النقل على تقديم بعض الخدمات عبر الإنترنت مثل استرداد الأموال ومعلومات النقل في الوقت الفعلي.
Skynews
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   