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أعلنت الشرطة النرويجية، الخميس، إصدار طلب دولي للبحث عن شخص مرتبط ببيع أجهزة البيجر التي انفجرت في لبنان.

وبحسب الشرطة فإن المشتبه به هو رينسون فوسه (39 عاما) ويعتقد أنه مرتبط ببيع أجهزة البيجر التي يستخدمها حزب الله وانفجرت الأسبوع الماضي.

والمتهم هو نرويجي من أصل هندي وقد اختفى أثناء رحلة عمل إلى الولايات المتحدة الأسبوع الماضي.

وقالت شرطة أوسلو في رسالة عبر البريد الإلكتروني لرويترز": أمس، 25 سبتمبر، تلقت شرطة أوسلو بلاغا عن شخص مفقود فيما يتعلق بقضية البيجر".

وأضافت: "فتحت الشرطة قضية أشخاص مفقودين، وأرسلنا مذكرة دولية (للبحث) عن الشخص".

وكانت أجهزة بيجر ووكي – توكي التي يستخدمها أعضاء حزب الله قد انفجرت على نطاق واسع في سوريا ولبنان مخلفة عشرات القتلى وآلاف الجرحى، ويعتقد أن إسرائيل هي التي تقف وراء هذه التفجيرات لكن تل أبيب لم تؤكد أو تنف ضلوعها في الأمر.