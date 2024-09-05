living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

قاتل الأربعة رمياً بالرصاص في أميركا طفل عمره 14 عاماً واستسلم للشرطة

5
SEPTEMBER
2024
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
طفل عمره 14 عاماً، هو من قتل 4 أشخاص، أمس الأربعاء، في مدرسة Apalachee الثانوية بمدينة Winder في ولاية جورجيا الأميركية.. اسمه Colt Gray "وسيتم توجيه تهمة القتل إليه والتعامل معه كشخص بالغ".
 
أما ضحاياه، فهم طالبان عمر كل منهما 14 عاماً، إضافة لمعلم عمره 39، ومعلمة بعمر 53 عاماً، وأصاب 9 آخرين بجروح، تم نقلهم إلى المستشفيات للعلاج، وفقًا لما علمت وسائل الإعلام المحلية من Chris Hosey مدير FBI في مقاطعة Barrow بجورجيا.
 
وقال هوزي إن المشتبه به استسلم لسلطات إنفاذ القانون فور مواجهته، فيما وصف Jud Smith قائد شرطة مقاطعة Barrow الحادث بأنه "شرير" في مؤتمر صحافي قصير عقده، وفيه قال أيضاً إن "هذا تحقيق متغير للغاية، ومبكر جداً"، مضيفاً أن القاتل كان يتعاون مع السلطات وسيتم اتهامه بالقتل.
 
قال أيضاً إن القاتل "استسلم وسقط على الأرض وقمنا باحتجازه". وأعرب عن أسفه على "الشر الخالص" و"الحدث البغيض" الذي وقع في المدرسة.
 
وقال إن الجرحى أصيبوا بطلقات نارية بطريقة أو بأخرى "ولم يتضح بعد الدافع، ولا نعرف ما إذا كان الضحايا مستهدفين أو ما إذا كانت هناك صلة بينهم ومطلق النار "لا أعرف لماذا حدث ذلك. قد لا أعرف أبدًا. قد لا نعرف على الإطلاق"، وفق تعبيره.
 
وورد بخبر منفصل في "العربية.نت" أمس الأربعاء، أن الرئيس الأميركي جو بايدن، نشر بياناً عبر حسابه الرسمي في منصة "X" التواصلية، أعرب فيه عن حزنه من الحادث.
العربية
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2024. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
  • online ordering system for restaurants
  • The best online ordering systems for restaurants
    •   