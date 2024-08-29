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"سرايا القدس" تعلن الانتقال إلى المرحلة الثانية من القتال في معركة "رعب المخيمات"

29
AUGUST
2024
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أعلنت "سرايا القدس" الجناح العسكري لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الانتقال إلى مرحلة جديدة من التصدي والقتال للجيش الإسرائيلي الذي يشن عملية عسكرية واسعة في الضفة الغربية.

وقالت "السرايا" في بيان: "يواصل الكيان الغاصب إرهابه قتلاً وتدميراً لكل ما هو مرتبط بالقضية الفلسطينية دون رادع، وفي ظل ذلك يقوم شعبنا بما يستطيع من واجب الدفاع عن نفسه وأرضه وحقه، ممثلاً بمقاومته الباسلة، التي تسطر أروع الملاحم"، وعليه نؤكد على ما يلي:

نعلنُ أننا قد انتقلنا في أعمال التصدي والقتال في معركة "رعب المخيمات" إلى المرحلة الثانية والتي تعتمد على توظيف الأرض بالشكل الصحيح وإعادة بناء القدرات ونصب الكمائن وتفجير العبوات، في سلسلة عمليات نوعية نأتي على تفصيلها.
حققت قواتنا في كتائب الضفة في المرحلة الثانية سلسلةً من العمليات العسكرية الكبرى والتي غيرت مسار المعركة، وعلى رأسها كمائن الموت في جنين وطولكرم وليس آخرها عندما أوقع مقاتلونا الأبطال مجموعة من جنود الاحتلال في كمين مركب في منشية الشجعان كردٍّ مباشر على عملية اغتيال قائد كتيبة طولكرم القائد أبو شجاع، ما أدى لإصابة وقتل عدة جنود صهاينة على مرأى أهالينا الذين شاهدوا عمليات الإجلاء.
اعتمد العدو الصهيوني كعادته أسلوباً إرهابياً بحق أبناء شعبنا في مدن الضفة ضمن سياسة العقوبة الجماعية لمنعهم من رفض العيش تحت الاحتلال، حيث أحرق منازل ودمر الكثير من البنى التحتية بالإضافة لأعمالٍ تخريبية مختلفة.
لن تزيدنا هذه الجولات إلا عزماً وإصراراً على الاستمرار بالدفاع عن أرضنا المباركة وطرد الاحتلال وقتاله في كل مكان على تراب الوطن، كما أنها تعزز الروح الجماعية في القتال ووحدة الصف وسحق العدو فانظروا إلى قتلاه وجرحاه وآلياته المدمرة خلال المعركة التي لن تُخرج بعد اليوم من مخيماتنا إلا الرجال الصامدين والمقاتلين الأشداء.
نطمئنكم جميعاً أننا بألف خير وأن مقاومتكم راسخة وصلبة لن يكسرها جيش الجبناء، وإن الوهم الذي ينشره العدو ظناً منه أن سيقضى على هذه المسيرة الطاهرة، دلالة كبيرة على سفاهته وجهالته بما يدور وبما اُعد له على الأرض اليوم وغداً وحتى أبعد حد، وسنشاهد جميعاً ما نقصده وستروى الأيام في حينها ما تحمل من بشريات.
وينفذ الجيش الإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي عملية عسكرية واسعة النطاق في العديد من البلدات ومخيمات للاجئين في شمال الضفة الغربية.

وأمس الأربعاء، قال الجيش الإسرائيلي إنه قتل 9 مقاتلين فلسطينيين بعدما بدأ عمليته العسكرية في جنين وطولكرم وطوباس.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم الخميس، مقتل 17 فلسطينيا بينهم 5 من أفراد كتيبة طولكرم بنيران الجيش الإسرائيلي خلال العملية العسكرية.

روسيا اليوم
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