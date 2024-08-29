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معجزة في بريطانيا.. سقوط طائرة فوق شارع مزدحم ولا ضحايا

29
AUGUST
2024
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سجلت بريطانيا حادثاً أشبه بالمعجزة عندما تحطمت طائرة صغيرة وسقطت فوق شارع مزدحم بالسيارات مساء الثلاثاء، ولكن الحادث المرعب انتهى دون تسجيل أي ضحايا لا من ركاب الطائرة ولا من المارة الذين سقطت هذه الطائرة على رؤوسهم.
 
وفي التفاصيل التي نشرتها الصحافة البريطانية واطلعت عليها "العربية.نت"، فقد تحطمت الطائرة في طريق مزدحم في مقاطعة "غلوسيسترشاير" في انجلترا (160 كلم تقريباً إلى الشمال الغربي من لندن)، لكن الحادث سجل نهاية سعيدة بنجاة الجميع واقتصاره على الخسائر المادية فقط.
 
وتحطمت طائرة خفيفة في الطريق المزدحم، وتمكّن الطيار والراكبة بأعجوبة من النجاة والبقاء على قيد الحياة.
 
وأظهرت الصور التي حصلت عليها "العربية.نت" الطيار والراكبة وهما ينظران من النافذة بعد الحادث الذي وقع على الطريق (A419) في "غلوسيسترشاير" عند الساعة 4.45 من مساء أمس الثلاثاء.
 
الطائرة التي سقطت وسط الطريقالطائرة التي سقطت وسط الطريق
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ولم يصب الطيار ولا الراكب الوحيد، الذي يبدو أنها زوجته، بأي جروح خطيرة، حيث وصلت طائرة إسعاف جوية إلى مكان الحادث وتم التعامل مع الأمر وتبين بأن ركاب الطائرة في حالة جيدة.
 
ونقلت جريدة "Metro" الصادرة في لندن عن شاهد عيان قوله إنه "بدا أن الطائرة تعطلت وغاصت بمقدمتها في الطريق الرئيسي".
 
وتُظهر صور أخرى تكدس حركة المرور على الطريق بعد تحطم الطائرة.
 
ووقع الحادث بالقرب من مطار "أستون داون" في فرامبتون بمقاطعة "غلوسيسترشاير".
 
وقالت الشرطة: "كان على متن الطائرة شخصان، وسيتم تقييم حالتهما من قبل خدمة الإسعاف.. ولم تكن هناك أي مركبات أخرى متضررة من هذا الحادث".
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