واشنطن ولندن دانتا الهجمات الروسية الاخيرة على بنى تحتية مدنية في اوكرانيا

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دانت الولايات المتحدة اليوم هجوما واسع النطاق شنّته روسيا على شبكة الطاقة الأوكرانية، متعهّدة مواصلة دعم كييف.

وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي جون كيربي في تصريح لصحافيين: "ندين بأشد العبارات الحرب التي تواصل روسيا شنّها ضد أوكرانيا وجهودها لإغراق الشعب الأوكراني في العتمة مع حلول الخريف"، واصفا الهجوم بأنه "شائن".

كذلك دان وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي الهجمات الروسية الأخيرة، وأعرب عن "حزنه الشديد" لمقتل موظف في وكالة" رويترز" بضربات في الشرق الأوكراني.

وجاء في منشور للامي على منصة' إكس"، اوردته "فرانس برس"، أن "المملكة المتحدة تدين بشدة هجمات روسية جبانة بصواريخ ومسيرات على بنى تحتية مدنية في أوكرانيا اليوم".

وأضاف "أحزنني بشدة أيضا نبأ مقتل موظف رويترز راين إيفانز من جراء ضربات شنّتها قوات روسية السبت في كراماتورسك".