الافراج عن 20 طالب طب خُطفوا الأسبوع الماضي في نيجيريا

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اعلنت الشرطة النيجيرية اليوم السبت في منشور على منصة إكس إنها نجحت في إطلاق سراح 20 طالبا اختطفوا أثناء توجههم إلى مؤتمر في ولاية بنويه منتصف الشهر الجاري.



وكان الطلاب، الذين يدرسون الطب وطب الأسنان، في طريقهم إلى ولاية إينوجو بجنوب شرق البلاد عندما اختطفهم مسلحون. وعادة ما تخطف عصابات مسلحة قرويين وطلابا وسائقي سيارات في شمال نيجيريا للحصول على فدى، فيما تعجز قوات الأمن عن وضع حد لذلك.



وقال متحدث باسم الشرطة "نؤكد إطلاق سراح إخواننا وأخواتنا وبعض النيجيريين الآخرين الذين كانوا في الأسر في غابة نتونكون بولاية بنويه يوم الجمعة". وأضاف أنه لم يتم دفع أي فدية، بل تم "إنقاذهم بطريقة تكتيكية ومهنية".